Напишите пожалуйста 8 пословиц на тему "жизнь народа" с глаголом

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Напишите пожалуйста 8 пословиц на тему "жизнь народа" с глаголом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы во рту росли грибы — тогда бы был не рот, а полный огород.  Знал бы прикуп — жил бы в Сочи.  Знал бы, где упадешь, — соломки бы подстелил.  Пилось бы да елось, да работа на ум не шла.  Были бы руки, а молотило дадут (найдем) .  Ехал бы воевать, да ленив вставать.  Шел бы воевать, да лень сабли вынимать.  Были бы хлеб да одежа, так и ел бы лежа.
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