Напишите пожалуйста 8 пословиц на тему "жизнь народа" с глаголом

Гость: Гость:

Если бы во рту росли грибы — тогда бы был не рот, а полный огород. Знал бы прикуп — жил бы в Сочи. Знал бы, где упадешь, — соломки бы подстелил. Пилось бы да елось, да работа на ум не шла. Были бы руки, а молотило дадут (найдем) . Ехал бы воевать, да ленив вставать. Шел бы воевать, да лень сабли вынимать. Были бы хлеб да одежа, так и ел бы лежа.