Длина огорода прямоугольной формы 72 м ширина 30 м 3/4 площади занято овощами какая п??ощадь занята овощами

Математика
Длина огорода прямоугольной формы 72 м ширина 30 м 3/4 площади занято овощами какая п??ощадь занята овощами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72*30=2160м2 площадь огорода 2160:4*3=1620м2 под овощи
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