Длина огорода прямоугольной формы 72 м ширина 30 м 3/4 площади занято овощами какая п??ощадь занята овощами

Математика

Длина огорода прямоугольной формы 72 м ширина 30 м 3/4 площади занято овощами какая п??ощадь занята овощами

Автор: Гость