Сочинение в жизни всегда есть место подвигам 8 класс для девочки

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В жизни всегда есть место подвигам» Во время воин и испытаний народных люди часто совершают героические, самоотверженные поступки, которые мы называем подвигами. В мирное время тоже есть место подвигам. Я считаю, что люди, работающие с инвалидами, и сами инвалиды совершают подвиги каждый день. К сожалению, жизнь инвалидов в наше время очень трудна. Такие проблемы, как недостаток спецприспособлений для передвижения, сложность получения образования, недостаток рабочих мест, небольшие денежные пособия, лишают инвалидов возможности вести полноценный образ жизни и изолируют их от общества, оставляя один на один со своим несчастьем. Каждый день эти люди сталкиваются с множеством проблем, с непониманием, и они преодолевают их. Это уже можно считать подвигом. Также я думаю, что героем можно назвать мать-одиночку, которая каждый день совершает подвиг: справляется со всеми трудностями, поднимает себя с постели в 6 утра и работает на двух работах, чтобы прокормить своего ребенка. Или врачей, которые каждый день спасают людям жизни. Подвиг - это мужество, ответственность, умение постоять за себя, за любимых людей и за страну. Настоящие герои - это ветераны Великой Отечественной войны. Подвиг - это когда родители не отказываются от безнадёжно больного ребёнка. Когда люди берут из приюта совершенно чужого малыша, растят, заботятся, любят его как родного. Когда увидев на улице грязного замерзшего котенка не оставляете его там, а берете его себе. Человек жив памятью – пока есть память, есть жизнь на Земле. И в этой жизни есть место высокому и низменному, добру и злу, предательству и подвигу. И как утверждал наш великий писатель А.М.Горький: « в жизни всегда есть место время,