Вычислите 5 1/3:( 9 - 7 2/3)+(11 1/3-6 3/7:1 13/14)

Математика
Вычислите 5 1/3:( 9 - 7 2/3)+(11 1/3-6 3/7:1 13/14)
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