Вычислите: Б. (17-8,5:3,4 ) × 0,6 Т. (5,4:3,6-1,3) × 8,5 О. (1,8×+0,88):0,35 А. (9,6×0,4-1,24):1,3 Р. (4,9+8,4:5,6):1,6 И. (2,8×3,5-7,4):0,8
Математика
Вычислите: Б. (17-8,5:3,4 ) × 0,6 Т. (5,4:3,6-1,3) × 8,5 О. (1,8×+0,88):0,35 А. (9,6×0,4-1,24):1,3 Р. (4,9+8,4:5,6):1,6 И. (2,8×3,5-7,4):0,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. (17-8,5:3,4)*0,6=(17-2,5)*0,6=14,5*0,6=8,7 Т. (5,4:3,6-1,3)*8,5=(1,5-1,3)*8,5=0,2*8,5=1,7 О. (1,8+0,88):0,35=2,68:0,35=7,66 А. (9,6*0,4-1,24):1,3=(3,84-1,24):1,3=2,6:1,3=2 Р. (4,9+8,4:5,6):1,6=(4,9+1,5):1,6=6,4:1,6=4 И. (2,8*3,5-7,4):0,8=(9,8-7,4):0,8=2,4:0,8=3 на счёт примера О не уверена, потому что,наверное, он не правильно написан
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