Вычислите давление столбика ртути высотой 76 см в кПа
Физика
Вычислите давление столбика ртути высотой 76 см в кПа
Ответ(ы):
Гость:
Дано: Решение: h=76 см p(давление)=g*h*p(ро) g=9,8H=10H p(давление)=10H*76см*13,6г/см куб.=10336Па=10,336 p(ро)=13,6г/см куб. кПа p(давление)-? Ответ: 10,336кПа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложить на множители многочлен x5+x4-2x3-2x2-3x-3 (Сначала нужно способом группировки, а далее вводить новую переменную t) После группировки ...
Русский язык
Математика
Из двух районов навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Один проехал до в??тречи 24км, другой в 2 раза больше. Объясните что показывают в...
Математика