Вычислите давление столбика ртути высотой 76 см в кПа

Физика
Вычислите давление столбика ртути высотой 76 см в кПа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано:                          Решение: h=76 см                      p(давление)=g*h*p(ро) g=9,8H=10H                p(давление)=10H*76см*13,6г/см куб.=10336Па=10,336         p(ро)=13,6г/см куб.      кПа      p(давление)-? Ответ: 10,336кПа
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