Вычислите используя произвидения взаимно обратных чисел

Математика
Вычислите используя произвидения взаимно обратных чисел
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4×3 в 3 степени-(21во 2 степени÷7)во 2 степни÷49
Ответить
Математика
Матиматика 2 класс.запиши выражением вычисли их значения. Из числа 38 вычесть разность чисел 17и9.
Ответить
Физика
Представьте в оптимальном виде числа: 9600000; 3210000000000;0,0000000000042;0,00012
Ответить
Литература
Сочинение на кыргызском про город Каракол
Ответить
Химия
Какиетесть неустойчивые соединения и на что они распадаются? Я помню только угольную кислоту.
Ответить