Какиетесть неустойчивые соединения и на что они распадаются? Я помню только угольную кислоту.
Химия
Какиетесть неустойчивые соединения и на что они распадаются? Я помню только угольную кислоту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угольная: Н2СО3 -----> CO2 + H2O, сернистая: Н2SО3 -----> SO2 + H2O, кремниевая: Н2SiО3 -----> SiO2 + H2O, хлорноватистая: 2 HClO -----> Cl2O + H2O, борфтористая: HBF4 -----> HF + BF3, хлорсурьмяная: HSbCl6 -----> HCl + SbCl5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Русский язык
Написать сочинения Описание с элементами рассуждения ТЕМА: какая собака или кошк?? мне нравится и придумать свой План. Заранее спасибо только оче...