Какиетесть неустойчивые соединения и на что они распадаются? Я помню только угольную кислоту.

Химия
Какиетесть неустойчивые соединения и на что они распадаются? Я помню только угольную кислоту.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угольная: Н2СО3 -----> CO2 + H2O, сернистая: Н2SО3 -----> SO2 + H2O, кремниевая: Н2SiО3 -----> SiO2 + H2O, хлорноватистая: 2 HClO -----> Cl2O + H2O, борфтористая: HBF4 -----> HF + BF3, хлорсурьмяная: HSbCl6 -----> HCl + SbCl5.
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