Вычислите массу NaCO3,образующегося при взаимодействии NaOH m=2,3г. и Co(4-х валентного)

Химия
Вычислите массу NaCO3,образующегося при взаимодействии NaOH m=2,3г. и Co(4-х валентного)
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