Вычислите: Не полностью решил (вложение) и не знаю как быть дальше. Вынести за скобку общий множитель, может быть. Но это как-то не упрощает картину.

Алгебра
Вычислите: Не полностью решил (вложение) и не знаю как быть дальше. Вынести за скобку общий множитель, может быть. Но это как-то не упрощает картину.
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