Вычислите: Не полностью решил (вложение) и не знаю как быть дальше. Вынести за скобку общий множитель, может быть. Но это как-то не упрощает картину.

Алгебра

Вычислите: Не полностью решил (вложение) и не знаю как быть дальше. Вынести за скобку общий множитель, может быть. Но это как-то не упрощает картину.

Автор: Гость