Решите очень надо,буду рада
Алгебра
Решите очень надо,буду рада
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Присваиваем общий знаменатель 3(х-3) - 12х=х(х-3) 3х-9-12х=х^2-3х 3х-9-12х-х^2=3х=0 -х^2-6х-9=0 умножаем на -1 обе стороны х^2=6х=9=0 Д=36-4*9=0 х1,2 = (6+0)/2=3
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