Помогите, пожалуйста! Верны ли след суждения о процессе познания 1. В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства. 2. В процессе познания большую роль играет интуиция.
Обществознание
Помогите, пожалуйста! Верны ли след суждения о процессе познания 1. В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства. 2. В процессе познания большую роль играет интуиция.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верно только первое. В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства.
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