Помогите, пожалуйста! Верны ли след суждения о процессе познания 1. В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства. 2. В процессе познания большую роль играет интуиция.

Обществознание

Помогите, пожалуйста! Верны ли след суждения о процессе познания 1. В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства. 2. В процессе познания большую роль играет интуиция.

Автор: Гость