Какое место в системе социальных норм занимают правовые нормы
Право
Какое место в системе социальных норм занимают правовые нормы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое место. Нормы права– это общеобязательные правила поведения, установленные или санкционированные государством и охраняемые его принудительной силой.
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