Вычислите период и частоту свободных колебаний математического маятника, длина нити которого 1 м. Сколько времени будут длится 10 колебаний этого маятника?

Физика

Вычислите период и частоту свободных колебаний математического маятника, длина нити которого 1 м. Сколько времени будут длится 10 колебаний этого маятника?

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