Два одинаковых квадрата приложили друг другу сторонами так что получился прямоугольник.Периметр этого прямоугольника 18 см. Найти периметр квалрата

Математика
Два одинаковых квадрата приложили друг другу сторонами так что получился прямоугольник.Периметр этого прямоугольника 18 см. Найти периметр квалрата
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверно 9, потому что крадраты одинаковые и их сумма ровна 18 значит 18 : 2= 9
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