Подскажите пожалуйста ,дали задание написать про самого сильного человека в Укра??не,кто это подскажите,забиваю в комп выбивает Илья Муромец.Это сказочный герой а нам надо про человека.

Українська література

Подскажите пожалуйста ,дали задание написать про самого сильного человека в Укра??не,кто это подскажите,забиваю в комп выбивает Илья Муромец.Это сказочный герой а нам надо про человека.

Автор: Гость