Подскажите пожалуйста ,дали задание написать про самого сильного человека в Укра??не,кто это подскажите,забиваю в комп выбивает Илья Муромец.Это сказочный герой а нам надо про человека.

Українська література
Подскажите пожалуйста ,дали задание написать про самого сильного человека в Укра??не,кто это подскажите,забиваю в комп выбивает Илья Муромец.Это сказочный герой а нам надо про человека.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самый сильный человек в Украине: Василий Вирастюк
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