Три кости характерные ТОЛЬКО для птиц
Биология
Три кости характерные ТОЛЬКО для птиц
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Гость:
Крыло,клюв,перья я думаю так потому- что у животных нету таких кастей
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