Вычислите разность задание 3 в низу
Математика
Вычислите разность задание 3 в низу
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Різниця складає: 967-698=269
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