Начерти прямо угольник, стороны которого равны 3 см и 2 см.Найди периметр и площадь прямо угольник, у которого стороны в 2 раза больше сторон данного прямоугольника .Сравни их с периметр и площадью первоначального прямоугольник...

Математика

Начерти прямо угольник, стороны которого равны 3 см и 2 см.Найди периметр и площадь прямо угольник, у которого стороны в 2 раза больше сторон данного прямоугольника .Сравни их с периметр и площадью первоначального прямоугольника.Что ты заметил? Какой вывод можно сделать? Очень прошу Очень быстро плз даю 15 баллов

Автор: Гость