Начерти прямо угольник, стороны которого равны 3 см и 2 см.Найди периметр и площадь прямо угольник, у которого стороны в 2 раза больше сторон данного прямоугольника .Сравни их с периметр и площадью первоначального прямоугольник...
Математика
Начерти прямо угольник, стороны которого равны 3 см и 2 см.Найди периметр и площадь прямо угольник, у которого стороны в 2 раза больше сторон данного прямоугольника .Сравни их с периметр и площадью первоначального прямоугольника.Что ты заметил? Какой вывод можно сделать? Очень прошу Очень быстро плз даю 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (3+2)*2=6(см) 2) 6*4=24(см) Ответ: 24 см периметр прямоугольника.
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