Подготовьте рассказ местоимениях какие слова называют местоимениями какие личные армирования ты знаешь почему их так назвали назови местоимения123 лица какие личные местоимения единственного числа а какие множественого что это ...
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Подготовьте рассказ местоимениях какие слова называют местоимениями какие личные армирования ты знаешь почему их так назвали назови местоимения123 лица какие личные местоимения единственного числа а какие множественого что это значит зачем личные местоимения в рек о какой особенности местоимений нужно помнить чтобы рек была понятно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ед.ч.- книга(она одна), мн. ч- книги (их много) 2) К местоимениям относятся слова, которые, не называя предметов или признаков, указывают на них. И только в контексте предложения местоимения получают конкретное лексическое значение 3) Местоимения заменяют другие части речи.Но при употреблении их,нужно использовать правильно.Местоимения помогают нам избавиться от повторений в тексте или в предложении.Например:Катя учит стихи.Катя завтра из будет сдавать.Мы можем заменить ,чтобы не было повторений:Она завтра будет их сдавать. Но должны помнить ,что местоимения должны быть понятными.Не спутывать их со словами-паразитами Например:эй!ты.-не очень красиво и вежливо.
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