На побережье какого из перечисленных морей, омывающих территорию России, преобла??ают наиболее древние горные породы?? 1) Азовское 2)Белое 3)Карское 4) Охотское
География
На побережье какого из перечисленных морей, омывающих территорию России, преобла??ают наиболее древние горные породы?? 1) Азовское 2)Белое 3)Карское 4) Охотское
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на побережье Охотского моря
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пж какая из точек A(3:27),B(-3:27),C(-1:1),D(0:-1),E(-2:-8),F(-4:16) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ У=??3степени?
Математика
Қазақ тiлi