На побережье какого из перечисленных морей, омывающих территорию России, преобла??ают наиболее древние горные породы?? 1) Азовское 2)Белое 3)Карское 4) Охотское

География

На побережье какого из перечисленных морей, омывающих территорию России, преобла??ают наиболее древние горные породы?? 1) Азовское 2)Белое 3)Карское 4) Охотское

Автор: Гость