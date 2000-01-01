Купили торт массой два кг. Четвёртую часть торта съели. Сколько граммов торта осталось?
Математика
Купили торт массой два кг. Четвёртую часть торта съели. Сколько граммов торта осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 кг =2000 г 1) 2000:4*1=500(г)-съели 2) 2000-500=1500(г)-осталось или 1) 4/4-1/4=3/4 (части)-осталось 2) 2000:4*3=1500(г)-осталось
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