Длина 1 стороны треугольника 34 см второй 29 см а длина третьейстороны на 30 менше чем сумма длин первой двух сторн 1) узнай длинуу третьей стороны треугольника 2)ВЫчесли пириметр треугольник

Математика

Длина 1 стороны треугольника 34 см второй 29 см а длина третьейстороны на 30 менше чем сумма длин первой двух сторн 1) узнай длинуу третьей стороны треугольника 2)ВЫчесли пириметр треугольник

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