Длина 1 стороны треугольника 34 см второй 29 см а длина третьейстороны на 30 менше чем сумма длин первой двух сторн 1) узнай длинуу третьей стороны треугольника 2)ВЫчесли пириметр треугольник

Математика
Длина 1 стороны треугольника 34 см второй 29 см а длина третьейстороны на 30 менше чем сумма длин первой двух сторн 1) узнай длинуу третьей стороны треугольника 2)ВЫчесли пириметр треугольник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)34+29=63(см.) - сумма длин двух сторон. 2)63-30=33(см.) - длина 3-й стороны треугольника. 2)63+30=93(см.) Ответ: Периметр треугольника равен 93 сантиметрам.
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