Что означает верховой

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Что означает верховой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верховой-всадник Пример: Верховая езда. Верховая лошадь
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