Какие новые черты появились в экономической жизни общества позволяют говорить о ??арождение капиталистического хозяйства?
История
Какие новые черты появились в экономической жизни общества позволяют говорить о ??арождение капиталистического хозяйства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
превращении труда - в товар.накопление денег - КАПИТАЛА.денежные средства и другая форма собственности принадлежат ЛЮДЯМ, а не ГОСУДАРСТВУ как это было при СССРгосподство товаро-рыночных отношений...Это все в определении капитализма есть
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