Чем заполнены меж клетники какую ткан они образуют

Биология
Чем заполнены меж клетники какую ткан они образуют
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Межклетники —  межклетные пространства, полости в тканях растений, заполненные воздухом или выделениями окружающих их клеток, смолами, эфирными маслами, слизями и др. 
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