Чем заполнены меж клетники какую ткан они образуют
Биология
Чем заполнены меж клетники какую ткан они образуют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Межклетники — межклетные пространства, полости в тканях растений, заполненные воздухом или выделениями окружающих их клеток, смолами, эфирными маслами, слизями и др.
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