Упростить выражение 516-(216+х)
Математика
Упростить выражение 516-(216+х)
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Откроем скобки 516-216-х=(516-216)-x=300-x овет 300-х
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