Помогите пожалуйста Умножьте числитель и знаменатель каждой дроби 1,5 3,7;25,8;39,40 н?? 5.Напишите соответствующие равенства.
Математика
Помогите пожалуйста Умножьте числитель и знаменатель каждой дроби 1,5 3,7;25,8;39,40 н?? 5.Напишите соответствующие равенства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5*5/5=5/25 3/7*5/5=15/35 25/8*5/5=125/40 39/40*5/5=195/200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
А) В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек был...
Биология