А) В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоночально? Б)в двух комнатах 45 человек.Из первой вышли ...
Математика
А) В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоночально? Б)в двух комнатах 45 человек.Из первой вышли 9,а из второй-14,и людей в комнатах стало поровну.Сколько человек было в комнатах сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1)56+(12+8)=76 2)76:2=38 3)38-12=26-человек в первой комнате 4)38-8=30-человек во второй комнате Ответ: в первой - 26,во второй-30. Б) 45-(9+14)=22 22:2=11 11+9=20 человек было в первой комнате 11+14=25 человек было во второй комнате Ответ: в первой - 20, во второй - 25.
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