А) В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоночально? Б)в двух комнатах 45 человек.Из первой вышли ...

Математика

А) В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек было в каждой комнате первоночально? Б)в двух комнатах 45 человек.Из первой вышли 9,а из второй-14,и людей в комнатах стало поровну.Сколько человек было в комнатах сначала?

Автор: Гость