Помогите пожалуйста! Нужно срочно привести примеры признаков любой ситуации. Зар??нее спасибо!!!:-) по ОПК

Литература

Помогите пожалуйста! Нужно срочно привести примеры признаков любой ситуации. Зар??нее спасибо!!!:-) по ОПК

Автор: Гость