Помогите пожалуйста! Нужно срочно привести примеры признаков любой ситуации. Зар??нее спасибо!!!:-) по ОПК

Литература
Помогите пожалуйста! Нужно срочно привести примеры признаков любой ситуации. Зар??нее спасибо!!!:-) по ОПК
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожар - паника,крики. Концерт - толпа,смех,веселье. Праздник - радость,веселье. Смерть человека - печаль,грусть,слёзы,уныние.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определите, какое число формульных единиц или молекул содержат 1,4гN2 #3(г)
Ответить
Биология
Биология зертханалық жұмыстар 10 сынып жауаптары
Ответить
Математика
Разность двух чисел равна 350.Чему будет равна разность если уменьшаемое уменьшить на 35 единиц,а вычитаемое увеличить на 48 единиц
Ответить
Математика
Помогите Я ноль в Матике Плиз под В И Г
Ответить
Русский язык
Помогите слелать второй пункт
Ответить