Помогите пожалуйста! Нужно срочно привести примеры признаков любой ситуации. Зар??нее спасибо!!!:-) по ОПК
Литература
Помогите пожалуйста! Нужно срочно привести примеры признаков любой ситуации. Зар??нее спасибо!!!:-) по ОПК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожар - паника,крики. Концерт - толпа,смех,веселье. Праздник - радость,веселье. Смерть человека - печаль,грусть,слёзы,уныние.
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