У Даулета было несколько карандашей,2из них он отдал другу.У него осталось ? Карандашей.Сколько карандашей было у Даулета

Математика

У Даулета было несколько карандашей,2из них он отдал другу.У него осталось ? Карандашей.Сколько карандашей было у Даулета

Автор: Гость