У Даулета было несколько карандашей,2из них он отдал другу.У него осталось ? Карандашей.Сколько карандашей было у Даулета

Математика
У Даулета было несколько карандашей,2из них он отдал другу.У него осталось ? Карандашей.Сколько карандашей было у Даулета
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У него осталось 0 А было 2
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