Даю очень много баллов. Если постоянный магнит движется внутри катушки, соединенной с микроамперметром, то стрелка прибора показывает наличие тока в катушке. Какая сила приводит электроны в движение?

Физика
Даю очень много баллов. Если постоянный магнит движется внутри катушки, соединенной с микроамперметром, то стрелка прибора показывает наличие тока в катушке. Какая сила приводит электроны в движение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила вихревого электрического поля, возникающего в результате электромагнитной индукции
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