Даю очень много баллов. Если постоянный магнит движется внутри катушки, соединенной с микроамперметром, то стрелка прибора показывает наличие тока в катушке. Какая сила приводит электроны в движение?

Физика

Даю очень много баллов. Если постоянный магнит движется внутри катушки, соединенной с микроамперметром, то стрелка прибора показывает наличие тока в катушке. Какая сила приводит электроны в движение?

Автор: Гость