Разошлась части сказки аленушка и братец иванушка
Литература
Разошлась части сказки аленушка и братец иванушка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.дорога на работу 2.братец-козлёночек 3.злая ведьма пытается убить Алёнушку 4.Алёнушка выходит замуж 5.счастливый конец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) В двух комнатах было 56 человек.Когда в первую пришли ещё 12 человек,а во вторую-8 человек,то в комнатах людей стало поровну.Сколько человек был...
Биология
Математика
У Даулета было несколько карандашей,2из них он отдал другу.У него осталось ? Карандашей.Сколько карандашей было у Даулета
Физика
Даю очень много баллов. Если постоянный магнит движется внутри катушки, соединенной с микроамперметром, то стрелка прибора показывает наличие ток...
Геометрия