Определите тип химической связи CaCl2, Cl2, Cs2

Химия
Определите тип химической связи CaCl2, Cl2, Cs2
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Гость:
1 ионная 2 ковалентная 3 ковалентная полярная
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