Сочинение-Что такое предательство? 1.Что такое предательство? 2.Приведите несколько примеров придательства 3.Вывод Прошу вас дам все что есть

Литература
Сочинение-Что такое предательство? 1.Что такое предательство? 2.Приведите несколько примеров придательства 3.Вывод Прошу вас дам все что есть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предательство, это самая ужасная вещь. Что чувствует человек, когда его предали? Опустошенность, ничтожность, отвращение к окружающему миру и людям, находящимся рядом. Предательство бывает разным: предательство друга, родного человека и даже родителей. Каждое причиняет свою боль, невыносимую, душевную боль.
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