У нас во дворе Я увидел маленького котенка переделать рассказ используя синонимы разные которые есть у слова маленький
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У нас во дворе Я увидел маленького котенка переделать рассказ используя синонимы разные которые есть у слова маленький
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малюсенький, махонький
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