У нас во дворе Я увидел маленького котенка переделать рассказ используя синонимы разные которые есть у слова маленький

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У нас во дворе Я увидел маленького котенка переделать рассказ используя синонимы разные которые есть у слова маленький

Автор: Гость