Muntain pirate listen look name you your .Пожалуйста напишите правильную транскрипцию слов и перевод.
Английский язык
Muntain pirate listen look name you your .Пожалуйста напишите правильную транскрипцию слов и перевод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может montain? пирэйт лисен лук нэйм ю ё если montain то гора,пират,слушать,смотреть,имя,ты,твой
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