Приведите 3 примера глобальных проблем и их решения.

Гость: Гость:

Проблема-массовая вырубка леса. Решение-запрет на вырубку деревьев, на той или иной местности. Высаживание новых деревьев(восстановление). Проблема- загрязнение пресной воды. Решение- запрет выбросов экологически опасных веществ в водоемы и установка отчестных сооружений. Проблема- вымирание некоторых видов животных. Решение- поместить несколько особей в заповедник, запретить охоту на данный вид.