Приведите 3 примера глобальных проблем и их решения.
Обществознание
Приведите 3 примера глобальных проблем и их решения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проблема-массовая вырубка леса. Решение-запрет на вырубку деревьев, на той или иной местности. Высаживание новых деревьев(восстановление). Проблема- загрязнение пресной воды. Решение- запрет выбросов экологически опасных веществ в водоемы и установка отчестных сооружений. Проблема- вымирание некоторых видов животных. Решение- поместить несколько особей в заповедник, запретить охоту на данный вид.
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