Отметьте наиболее отрицательный корень уравнения sin 5x= - 1 А) -90° B) -54° C) -10° D) -18°
Математика
Отметьте наиболее отрицательный корень уравнения sin 5x= - 1 А) -90° B) -54° C) -10° D) -18°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin 5x= - 1, 5х=- π/2+2πn, x=-π/10+πn/5,n∈Z x=-18°+36°n,n∈Z При n=0 имеем х=-18°. Ответ:-18° D).
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