Откуда появились в русском языке слова барабан, колчан, сундук, скамья, кровать, кукла

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Откуда появились в русском языке слова барабан, колчан, сундук, скамья, кровать, кукла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сундук, барабан, колчан, башмак – пришли в русский язык из тюркского языка. Скамья, кровать, кукла, свёкла – из греческого языка
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