Помогите пж какая из точек A(3:27),B(-3:27),C(-1:1),D(0:-1),E(-2:-8),F(-4:16) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ У=??3степени?

Алгебра

Помогите пж какая из точек A(3:27),B(-3:27),C(-1:1),D(0:-1),E(-2:-8),F(-4:16) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ У=??3степени?

Автор: Гость