Помогите пж какая из точек A(3:27),B(-3:27),C(-1:1),D(0:-1),E(-2:-8),F(-4:16) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ У=??3степени?

Алгебра
Помогите пж какая из точек A(3:27),B(-3:27),C(-1:1),D(0:-1),E(-2:-8),F(-4:16) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ У=??3степени?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=x³  ;  M(a;b) ∈ G (графику)  ⇒  a³ = b 3³=27                  ⇒  A93;27) ∈ G (-3)³ = -27≠ 27     ⇒  B(-3;27) ∉ G  (-1)³ ≠ 1             ⇒  C(-1;1)   ∉ G 0³ ≠ -1                ⇒  D(0;-1)   ∉ G (-2)³= -8              ⇒ E(-2;-8)  ∈ G (-4)³=-64 ≠16      ⇒  F(-4;16)  ∉ G  
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