Помогите пж какая из точек A(3:27),B(-3:27),C(-1:1),D(0:-1),E(-2:-8),F(-4:16) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ У=??3степени?
Алгебра
Помогите пж какая из точек A(3:27),B(-3:27),C(-1:1),D(0:-1),E(-2:-8),F(-4:16) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ У=??3степени?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=x³ ; M(a;b) ∈ G (графику) ⇒ a³ = b 3³=27 ⇒ A93;27) ∈ G (-3)³ = -27≠ 27 ⇒ B(-3;27) ∉ G (-1)³ ≠ 1 ⇒ C(-1;1) ∉ G 0³ ≠ -1 ⇒ D(0;-1) ∉ G (-2)³= -8 ⇒ E(-2;-8) ∈ G (-4)³=-64 ≠16 ⇒ F(-4;16) ∉ G
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