Помогите написать проект на тему самый лучший рассказ напишите рассказ посвящённый одному из этапов революции человека
Обществознание
Помогите написать проект на тему самый лучший рассказ напишите рассказ посвящённый одному из этапов революции человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Австралопитеки — высокоразвитые двуногие приматы, использовавшие предметы естественного происхождения в качестве орудий (следовательно, австралопитеков еще нельзя считать людьми). Костные остатки австралопитеков впервые обнаружены в 1924 г. в Южной Африке. Они были ростом с шимпанзе и массой около 50 кг, объем мозга достигал 500 см3 — по этому признаку австралопитек стоит ближе к человеку, чем любая из ископаемых и современных обезьян.Строение тазовых костей и положение головы было сходно с таковыми человека, что свидетельствует о выпрямленном положении тела. Они жили около 9 млн. лет тому назад в открытых степях и питались растительной и животной пищей. Орудиями их труда были камни, кости, палки, челюсти без следов искусственной обработки.
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