В нашем краю есть красивое озеро сделать с интоктический разбор
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В нашем краю есть красивое озеро сделать с интоктический разбор
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Повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.
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