Что такое христианский подвиг
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Что такое христианский подвиг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Христианский подвиг - это тяжелейшая борьба за чистоту своей души с грязными мыслями, воспоминаниями, мечтами, для того чтобы внутренний мир человека был чист и светел. И эта духовная битва несет подлинное счастье самому христианину и делает добрее и светлее мир, в котором он живет. В этом суть христианского подвига.
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