В химических уравнениях часто вижу H+ и Cl- Вопрос не могли бы объяснить откуда берутся эти плюсы и минусы

Химия

В химических уравнениях часто вижу H+ и Cl- Вопрос не могли бы объяснить откуда берутся эти плюсы и минусы

Автор: Гость