В химических уравнениях часто вижу H+ и Cl- Вопрос не могли бы объяснить откуда берутся эти плюсы и минусы
Химия
В химических уравнениях часто вижу H+ и Cl- Вопрос не могли бы объяснить откуда берутся эти плюсы и минусы
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Гость:
Положительно заряженные и отрицательно ....
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