Разбери предложение по по членам- Комнатку и чердачок он повесил на сучок,получил??я гамачок .

Русский язык
Разбери предложение по по членам- Комнатку и чердачок он повесил на сучок,получил??я гамачок .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он   это подлежащие  повесил , получился    это сказуемое  комнатку    и чердачок  , гамачок   это дополнение  на сучок   это обстоятельство 
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