Разбери предложение по по членам- Комнатку и чердачок он повесил на сучок,получил??я гамачок .
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Разбери предложение по по членам- Комнатку и чердачок он повесил на сучок,получил??я гамачок .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он это подлежащие повесил , получился это сказуемое комнатку и чердачок , гамачок это дополнение на сучок это обстоятельство
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