Помагите по русскому упр 88 стр.56

Гость: Гость:

1 приехала- при- приставка Еха-корень Л-суффикс А-окончание 2. Приехать-при-приставка Еха-корень Ть-окончание 3. Дубовый-дуб-корень Ов-суффикс Ый-окончание 4. Дубы-дуб-корень Ы-окончание. Основа слова это без окончания