Вычислите сумму используя переместительное и сочетательное свойство сложения 2 целых одна четвертая плюс две целых одна вторая плюс три целых одна четвертая плюс три целых одна вторая плюс четыре целых одна четвертая плюс четыр...

Математика

Вычислите сумму используя переместительное и сочетательное свойство сложения 2 целых одна четвертая плюс две целых одна вторая плюс три целых одна четвертая плюс три целых одна вторая плюс четыре целых одна четвертая плюс четыре целых одна вторая плюс три целых одна четвертая плюс Пять целых одна вторая

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