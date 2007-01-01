Вычислите в столбик 105*23, 2007*45, 10035*67, 78*201, 23*4005 звёзды это умножить
Математика
Вычислите в столбик 105*23, 2007*45, 10035*67, 78*201, 23*4005 звёзды это умножить
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1) 2415 2) 90315 3) 672345 4) 15678 5) 92115
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