У моей мамы рост 164 сантиметров мой брат на 16 сантиметров выше мамы а я пока на 8 сантиметра ниже мамы какой у меня рост Сделай схематический чертеж к задаче и определи На сколько сантиметров пропущенных
Математика
У моей мамы рост 164 сантиметров мой брат на 16 сантиметров выше мамы а я пока на 8 сантиметра ниже мамы какой у меня рост Сделай схематический чертеж к задаче и определи На сколько сантиметров пропущенных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так вроде ... а чертеж я чет не поняла как делать...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Яша утверждает , что его фамилея состоит из его имени и названия крупного хищного ??ивотного семейства кошачьих . Какая фамилия у Яши ? Яковлев М...
Геометрия
География