У моей мамы рост 164 сантиметров мой брат на 16 сантиметров выше мамы а я пока на 8 сантиметра ниже мамы какой у меня рост Сделай схематический чертеж к задаче и определи На сколько сантиметров пропущенных

Математика

У моей мамы рост 164 сантиметров мой брат на 16 сантиметров выше мамы а я пока на 8 сантиметра ниже мамы какой у меня рост Сделай схематический чертеж к задаче и определи На сколько сантиметров пропущенных

Автор: Гость